У лікарнях Луганська стає все більше поранених окупантів, - ОВА

Медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених.

У лікарнях окупованого Луганська збільшилася кількість поранених російських загарбників.

Про це повідомляє Луганська військова обласна адміністрація у Telegram.

Зокрема, в лікарнях Луганська вже не вистачає найнеобхіднішого навіть для поранених.

"Поранені росіяни, кому щастить, на їхню думку, живими дістатися до переобладнаних у шпиталі лікарень міста Луганськ, почали стикатися з іншими перепонами. Кількість госпіталізованих значно збільшилася, а поставки до медзакладів – ні. Вже не вистачає найнеобхідніших речей. Тому додаткові інвалідні візки та протипролежневі матраци шукають у місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Водночас самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених.

"Та і лікувати важких ніхто не вчив. Бо цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і поранення переважно пов'язані з мінно-вибуховими травмами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ОВА, російських військових кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм необхідне, але по факту це лише слова.