Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення

Президент Володимир Зеленський підтвердив наявність ознак того, що Росія готує другу хвилю вторгнення у 2023 році.

Про це він повідомив у інтервʼю французьким каналам TF1 та LCI.

"Так. Ми розуміємо, що вони будуть хотіти цього. Скажімо так, реваншистських кроків. Вони постійно хочуть узурпувати нашу державу, окупувати нашу державу, я думаю, що вони ще не кинули такі думки", – заявив він.

Зеленський додав, що йдеться не про спроможність росіян наступити чи українців – відбити.

"Ми говоримо про те, що бажання таке в них є", – наголосив президент.

Нагадаємо, Генштаб цього тижня повідомив, що головними стратегічними цілями Росії залишається захоплення всієї території України, недопущення її євроатлантичної інтеграції країни. Кремль усвідомлює, що в короткостроковій перспективі досягти перемоги неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, щоб виснажити Україну та її союзників.