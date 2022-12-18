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Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення

Зеленський зазначив, що бажання росіян окупувати Україну не змінилося. 

Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив наявність ознак того, що Росія готує другу хвилю вторгнення у 2023 році.

Про це він повідомив у інтервʼю французьким каналам TF1 та LCI.

"Так. Ми розуміємо, що вони будуть хотіти цього. Скажімо так, реваншистських кроків. Вони постійно хочуть узурпувати нашу державу, окупувати нашу державу, я думаю, що вони ще не кинули такі думки", – заявив він. 

Зеленський додав, що йдеться не про спроможність росіян наступити чи українців – відбити.

"Ми говоримо про те, що бажання таке в них є", – наголосив президент.

Нагадаємо, Генштаб цього тижня повідомив, що головними стратегічними цілями Росії залишається захоплення всієї території України, недопущення її євроатлантичної інтеграції країни. Кремль усвідомлює, що в короткостроковій перспективі досягти перемоги неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, щоб виснажити Україну та її союзників.

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