Головне за ніч. Неділя, 18 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий обстріл Дніпропетровщини, представники України на Євробаченні-2023 в Ліверпулі.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул спростував інформацію про п’ятого загиблого у Кривому Розі.

“Кількість жертв вчорашнього ракетного удару окупантів по Кривому Рогу складає 4 загиблих, троє з яких загинули на місці, а один учора помер у лікарні, та 13 поранених”, – написав він у Телеграмі.

Інформація місцевих ЗМІ про ще одного померлого в лікарні не відповідає дійсності, зазначив Вілкул. “Можливо, вони мали на увазі вчорашні дані. Вічна пам'ять загиблим. Вічні прокляття – окупантам. За кожен злочин на них чекає розплата”, – додав він.

Врятувати з-під завалів вдалося 6 людей: трьох дорослих і трьох дітей. У рятувальних роботах брали участь понад 100 фахівців: рятувальники, гірничорятувальний загін, кінологи, патрульні поліцейські, працівники комунальних служб.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російських окупантів.

Противник завдав пʼятьох ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 18 грудня – у нашій новині.

Цієї ночі російська армія пʼять разів обстрілювала Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем перебували три громади Нікопольського району.

У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, він лікуватиметься удома, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що приїхав на територію України, де дислокуються окупанти. Згідно з заявою міністерства, він нібито "облетів на вертольоті передові позиції" та заслухав доповіді своїх командувачів.

На опублікованому відео Шойгу лізе у військовий вертоліт, дивиться на розкладені на столі папери і у вікно на вириті окопи.

Попереднє повідомлення про приїзд Шойгу на окуповану частину України було в червні, тоді росіяни заявляли, що він проінспектував окупаційне угруповання військ і пороздавав нагороди.

Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2023 в Ліверпулі представить гурт TVORCHI.

До фіналу українського відбору вийшло 10 музичних гуртів та виконавців.

За спільними оцінками глядачів та журі, до трійки найкращих потрапили TVORCHI, Jerry Heil та KRUTЬ.

Музикантів з перемогою привітав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Ми були свідками чудового фіналу національного конкурсу. Вкотре переконались, що наша країна - творча, креативна, талановита, незламна. Навіть під час війни організація і проведення заходу та виступи учасників були на найвищому рівні. Символічно – фінал відбувся в метро", – сказав він.

Міністр додав, що вперше українці, користуючись передовими технологіями, голосували за кандидата-фаворита онлайн, в застосунку Дія. 50% рішення було за глядачами в Дії, інші 50% – за жюрі в залі.

У онлайн-голосуванні за TVORCHI проголосувало більше 166 тисяч людей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!