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Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання

Українцям передали трансформатори та електростанції резервного живлення.

Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Фото: Міненергетики

Україна отримала від Азербайджанської Республіки вантаж енергетичного обладнання. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Перша партія обладнання з Азербайджану вагою понад 52 тонни складається з 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення різної потужності. 

Найближчим часом планується відправлення другої партії.

Загальна вартість становить понад 800 тисяч доларів.

“Дякую нашим азербайджанським друзям та особисто Міністру енергетики Парвізу Шахбазову за швидку реакцію на наше прохання та допомогу енергетичному сектору України у ці складні часи”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Отримане електрообладнання буде передано в регіони, які найбільше постраждали від російських атак. Його отримають оператори систем розподілу, зокрема, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської областей та генеруючі компанії.

Фото: Міенергетики

Нагадаємо, на зустрічі в Бухаресті 17 грудня лідери Азербайджану, Грузії, Румунії й Угорщини підписали угоду про прокладання підводного електричного кабелю по дну Чорного моря для забезпечення Європи азербайджанською електроенергією. 

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