Дефіцит електроенергії ще значний, стан електромереж складний через негоду, - Укренерго

ГЕС працюють за графіком, ТЕС поступово віднловлюють свою роботу.

Станом на 17 грудня дефіцит електроенергії в Україні все ще є значним.

Як повідомили в НЕК "Укренерго",

триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької АЕС, на рівень запланованої потужності.

"Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Укренерго, стан електромереж по всій державі ускладнено через погодні умови. Дощ зі снігом, мороз і сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади компанії працюють цілодобово. Тим часом усім обленерго знову довели ліміти споживання електроенергії.

Нагадаємо, напередодні голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписав Кредитну угоду з KfW (державним банком Німеччини) на 32,5 млн євро.

Кошти підуть на модернізацію та автоматизацію восьми підстанцій південно-західної частини України, а також впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та перетворення їх на високотехнологічні автоматизовані об’єкти, що відповідають ENTSO-E (європейській мережі операторів системи передачі електроенергії).