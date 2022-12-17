Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Дефіцит електроенергії ще значний, стан електромереж складний через негоду, - Укренерго

ГЕС працюють за графіком, ТЕС поступово віднловлюють свою роботу.

Дефіцит електроенергії ще значний, стан електромереж складний через негоду, - Укренерго
Фото: kp.ua

Станом на 17 грудня дефіцит електроенергії в Україні все ще є значним.

Як повідомили в НЕК "Укренерго",

триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької АЕС, на рівень запланованої потужності.

"Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Укренерго, стан електромереж по всій державі ускладнено через погодні умови. Дощ зі снігом, мороз і сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади компанії працюють цілодобово. Тим часом усім обленерго знову довели ліміти споживання електроенергії.

Нагадаємо, напередодні голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписав Кредитну угоду з KfW (державним банком Німеччини) на 32,5 млн євро.

Кошти підуть на  модернізацію та автоматизацію восьми підстанцій південно-західної частини України, а також впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та перетворення їх на високотехнологічні автоматизовані об’єкти, що відповідають ENTSO-E (європейській мережі операторів системи передачі електроенергії).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також