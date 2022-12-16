У Києві після реновації відкривається найбільший ТЦ Епіцентр

Відкриття першої черги з новими сучасними концептами заплановане на 17-18 грудня 2022 року.

Найбільша українська мережа торговельних центрів завершила першу чергу перебудови та оновлення свого наймасштабнішого об'єкта.

Реновація двоповерхового ТЦ «Епіцентр» по вул. Полярна, 20-Д у столиці відбувається у кілька черг. Відкриття першої черги з новими сучасними концептами заплановане на 17-18 грудня 2022 року.

Вперше ТЦ відкрив свої двері для відвідувачів у 2014 році та став не лише найбільшим об'єктом мережі, але й увійшов у Книгу рекордів України. Загальна площа ТЦ після повної перебудови не зміниться та становитиме 105 тис. кв. м.

З відкриттям першої черги (1 поверх) стане доступний новий великий та сучасний Food Market загальною площею майже 3700 кв. м. Власний продуктовий супермаркет “Епіцентру” оформлений в яскравому іспанському колоніальному стилі та має велику зону фудкорту з різними кухнями світу та майже 250 посадковими місцями.

Також у новому форматі запрацювали інноваційний та оновлений Центр Техніки "ЦеТе" (3200 кв. м), Lapki (670 кв. м), Expert (950 кв. м) та інші традиційні для компанії концепти - “Пиши Малюй”, All4Rest, MonCheri, Intersport, “Садовий центр” тощо.

Під час проєктування оновленого ТЦ “Епіцентр” акцент було зроблено на створення великого торгового майданчика на вході для проведення сезонних ярмарок.

У новому концепті ТЦ буде представлено магазин Samsung Home, у якому зібрано найширший вибір побутової техніки, електроніки, а також зон демонстрації продукції Samsung площею 560 м². У магазині можна випробувати унікальну технологію єдиної екосистеми SmartThings, ( дозволяє створити власний розумний дім, налаштувавши пристрої відповідно до ваших потреб).

У зоні APPLE зібрані всі найбажаніші новинки та аксесуари до кожного гаджета.

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Ще однієї особливістю об’єкта стала оновлена зона побутової хімії та концепт парфумерно-косметичного бутика MonCheri з абсолютно новим асортиментом. На полицях MonCheri вперше з'явилася широка лінійка продукції категорії “люкс”, відомі бренди парфумерії та косметики по догляду за шкірою.

Загалом ассортимент нового ТЦ після запуску всіх черг суттєво збільшиться та сягне майже 280 тис. артикулів.

Запуск другої черги заплановано на 2023 рік. У неї увійдуть всі оновлені концепти “Епіцентру” - “Центр Меблів”, “Деко”, E.РIC, Automall, “Студія Світла”, “Салон Шпалер”, “Салон плитки”, “Дім води” тощо.

“Перебудова нашого найбільшого “Епіцентру” стане вже другим проєктом, реалізованим у столиці в цей непростий рік. Продовжуючи втілення в життя наших довоєнних планів та розробляючи нові унікальні проекти ми підтверджуємо нашу віру в неминучу перемогу та робимо власний вклад у підтримку економіки. “Епіцентр” на Полярній - це майже 1000 робочих місць та близько 160 млн грн відрахувань до місцевих та державного бюджетів щорічно”, - коментує в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

Для підтримки українців в умовах енергетичної кризи в ТЦ створені станції підзарядки гаджетів "Заряджайзери", а на парковці ТЦ облаштовані “пункти незламності” для громадян міста.

У день офіційного відкриття за покупку на суму від 1000 грн покупці отримають від компанії Епіцентр дарунки та можливість виграти зарядні станції та павербанки.