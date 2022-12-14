Епіцентр та дитячий магазин E.PIC запустили новорічну ініціативу “Обійми для маленьких героїв”

У ці новорічні свята компанія “Епіцентр К” спільно з дитячим магазином E.PIC закликають українців долучитися до світлої благодійної ініціативи “Обійми для маленьких героїв”, мета якої – створити святковий настрій та підтримати діток, батьки яких служать у лавах ЗСУ.

Долучитися до ініціативи можна усім, придбавши лімітовану колекцію благодійних шевронів-наліпок. Колекція представлена трьома видами стікерів: «Ми з України», «Дякую ЗСУ», «Мій дім – Україна». Придбати наліпки можна на сайті та на касах в ТЦ “Епіцентр” і магазинах E.PIC.

“В рамках цієї ініціативи ми збиратимемо кошти на подарунки діткам військових, які, сміливо чекають на своїх тата чи маму і скучили за їхніми обіймами й теплом. На жаль, ми з вами не можемо замінити нікого з батьків цим діткам, але можемо дати їм надію, подарувати усмішку і свою увагу. Виручені від продажу кошти шевронів-наліпок ми спрямуємо на різдвяні подарунки, серед яких буде і символ нового року – зайчик”, – розповідає директорка напрямку “Дитячі товари” мережі ТЦ “Епіцентр» Олена Соловйова.

Аби привернути ще більше уваги до ініціативи представники магазину організували нестандартний перформанс у центрі столиці. На Хрещатиту був помічений пухнастий сітілайт із…м’яких зайців! Кожна дитина, яка проходила повз, могла зняти з нього м'яку іграшку і забрати собі.

“Обійми в цей надскладний час – це так важливо, обійми дарують радість, можуть заспокоїти дитину, зняти стрес та сильну тривогу. Тому ми хочемо подарувати маленьким героям такий собі м'який плюшевий антистрес – розуміючи, що обійми татка чи матусі ми не можемо замінити. Але таким чином можемо подарувати трішечки своєї любові. Обов'язково обіймайте свою дитину та діток, які залишись самі!”, – додала директорка з реклами та маркетингу Епіцентр Ірина Шинкаренко.

“Ми просто проходили повз, і помітили цей сітілайт. Нам дали по зайчику і розповіли, що ця ініціатива для діток, які чекають своїх батька або маму з фронту. Мій чоловік зараз служить, тому я дуже розчулена такою історією. Приємно, що люди роблять такі речі для інших. Ми дійсно непереможні”, – поділилась враженнями мама.

У компанії зазначили, що благодійна ініціатива діятиме в мережі магазинів E.PIC та ТЦ “Епіцентр” до кінця січня 2023 року.







