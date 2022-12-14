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У Херсоні через обстріли припинили роботу ліфтів

У лікарнях ліфти працюватимуть.

У Херсоні через обстріли припинили роботу ліфтів
Фото: nr2.ru

В Херсоні через регулярні обстріли тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Водночас наказ не поширюватиметься на медичні заклади.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

"У Херсоні тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Це стосується багатоповерхівок та громадських будівель, окрім медичних закладів. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова", - пише пресслужба міськради.

Зазначається, що через небезпечну ситуацію в місті та регулярні ворожі обстріли, наразі неможливо забезпечити технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів.

"Наказ діє до завершення воєнного стану або до видання наказу про втрату чинності даного наказу", - додає міськрада.

Нагадаємо, що у Херсоні через російські обстріли тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел. Херсонська ОВА заявила, що готова допомогти із евакуацією.

14 грудня, в першій половині дня російські війська обстріляли Херсон. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.

Також російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. Пошкоджені два поверхи. Попередньо – без жертв. 

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