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У Червоному Хресті бачать можливість "великого обміну полоненими" між Україною та РФ

Голова організації не повідомила більш детальну інформацію.

У Червоному Хресті бачать можливість "великого обміну полоненими" між Україною та РФ
Фото: Facebook/International Committee of the Red Cross

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еґґер заявила, що бачить можливість великої угоди про обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Що стосується обміну «всіх на всіх», це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському конфлікті. Тож цією можливістю, безумовно, можуть скористатися сторони», — сказала очільниця міжнародної організації.

Вона відмовилася повідомити більш детальну інформацію.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не знає, яких саме українських полонених, утримуваних РФ, відвідали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили, що відвідали нещодавно російських і українських військовополонених. Як стверджують у організації, вони перевірили умови утримання полонених, передали їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг. Водночас у МКЧХ не уточнили, яких саме українських військових вони відвідували.

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