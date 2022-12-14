У Червоному Хресті бачать можливість "великого обміну полоненими" між Україною та РФ

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еґґер заявила, що бачить можливість великої угоди про обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Що стосується обміну «всіх на всіх», це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському конфлікті. Тож цією можливістю, безумовно, можуть скористатися сторони», — сказала очільниця міжнародної організації.

Вона відмовилася повідомити більш детальну інформацію.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не знає, яких саме українських полонених, утримуваних РФ, відвідали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили, що відвідали нещодавно російських і українських військовополонених. Як стверджують у організації, вони перевірили умови утримання полонених, передали їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг. Водночас у МКЧХ не уточнили, яких саме українських військових вони відвідували.