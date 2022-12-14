На Одещині заарештували мережу аптек, що належить російським громадянам

Детективи Бюро економічної безпеки заарештували 35 об’єктів нерухомості на Одещині, серед яких - 11 житлових приміщень, 23 - нежитлових та одна земельна ділянка.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни Російської Федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.

Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 млн грн", - зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше БЕБ арештувало ТМЦ пов’язаної з Росією та Білоруссю компанії на понад 50 млн грн.