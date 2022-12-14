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АРМА викрило схему нелегального продажу зброї, бойових припасів та вибухівки

Під час оперативних заходів відшукано активи фігурантів справи.

АРМА викрило схему нелегального продажу зброї, бойових припасів та вибухівки
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Під час опрацювання запиту Бюро економічної безпеки Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами від корупційних злочинів розшукало активи торговців зброєю.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Виявлено групу осіб, діяльність яких пов’язана із  придбанням, передачею та збутом зброї, бойових припасів та вибухових речовин не за цільовим призначенням.

“Зокрема, аналізуючи суміжний кейс по розшуку активів псевдоволонтерів, які торгували гуманітарною допомогою, фахівці Нацагентства шляхом аналізу вилучених цифрових носіїв інформації встановили відомості, які вказують на організацію схеми продажу зброї та відмивання доходів, отриманих від незаконної торгівлі такою зброєю”, – йдеться у повідомленні.

В АРМА повідомили про встановлення фактів транснаціональної та внутрішньодержавної купівлі, переміщення, зберігання та збуту на території України зброї, зокрема набоїв до  АК-74, магазинів, гвинтівок, зокрема снайперських, автоматів АКСУ, пістолетів та ножів.

“Один із власників цифрового носія в період з 2018 по 2021 роки здійснював спілкування, у тому числі через фото та аудіо контент, з абонентами, номери телефонів яких належать громадянам російської федерації. За геолокацією у активний проміжок часу встановлено переміщення особи у західних, східних, центральних регіонах України та найближчого зарубіжжя, а за аналізом фінансових потоків з’ясовано місця банківських установ, через які здійснювалось переведення безготівкових коштів у готівку”, – йдеться у повідомленні.

Також було встановлено, що напрямки діяльності осіб із зазначеної групи до початку вторгнення РФ в Україну не були офіційно пов’язані із торгівлею зброєю та не мали відповідних ліцензій.

Під час оперативних заходів відшукано активи фігурантів справи, зокрема 9 автомобілів, три нежитлових приміщення та шість земельних ділянок.

Нагадаємо, прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури забезпечили передачу АРМА понад 70 млн грн арештованих коштів на банківських рахунках промислового підприємства, власником якого є російська оборонна корпорація.

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