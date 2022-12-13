Правоохоронці викрили у Київській області злочинне угруповання, яке займалося фальсифікацією та збутом фальсифікованих лікарських засобів від тяжких хвороб, зокрема раку та гепатиту В.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Зловмисників викрили прокурори ОГП спільно зі співробітниками Нацполіції України та Державної прикордонної служби України
У столиці та області проведено обшуки у приміщеннях, де ймовірно підроблялись та зберігались лікарські препарати. Також проведено обшуки за місцями проживання учасників угруповання, серед яких фігурують іноземці.
Також у членів угруповання вилучено близько 300 тис доларів США в різних валютах.
За попередніми даними, сума вилучених лікарських засобів за цінами фармацевтичного ринку України складає близько 62 млн грн.
Нагадаємо, навесні у США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засудили двох громадян України – 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка.