Їх затримали, вартість фальсифікату становить майже 62 млн грн.

Правоохоронці викрили у Київській області злочинне угруповання, яке займалося фальсифікацією та збутом фальсифікованих лікарських засобів від тяжких хвороб, зокрема раку та гепатиту В.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Зловмисників викрили прокурори ОГП спільно зі співробітниками Нацполіції України та Державної прикордонної служби України

У столиці та області проведено обшуки у приміщеннях, де ймовірно підроблялись та зберігались лікарські препарати. Також проведено обшуки за місцями проживання учасників угруповання, серед яких фігурують іноземці.

Фото: Офіс генпрокурора

Вилучено мобільні термінали, ноутбуки, банківські карти, чорнові записи, комплектуючі до лікарських засобів – наклейки голограм та QR-коду, приладдя для склеювання упаковок і не заповнені лікарські рецепти, 280 найменувань дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва, загалом понад 16 тис упаковок.

Також у членів угруповання вилучено близько 300 тис доларів США в різних валютах.

За попередніми даними, сума вилучених лікарських засобів за цінами фармацевтичного ринку України складає близько 62 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами виготовлення та розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів, а також переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, контрафактних лікарських засобів (ч. 2,3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України) триває.Проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Нагадаємо, навесні у США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засудили двох громадян України – 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка.