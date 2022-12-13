Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
В одній із російських тюрем побили в'язнів, які відмовилися їхати на війну в Україну
В одній із російських тюрем побили в'язнів, які відмовилися їхати на війну в Україну
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаПраво

На Київщині зловмисники підробляли і збували ліки від раку та гепатиту В

Їх затримали, вартість фальсифікату становить майже 62 млн грн.

На Київщині зловмисники підробляли і збували ліки від раку та гепатиту В
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили у Київській області злочинне угруповання, яке займалося фальсифікацією та збутом фальсифікованих лікарських засобів від тяжких хвороб, зокрема раку та гепатиту В.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Зловмисників викрили прокурори ОГП спільно зі співробітниками Нацполіції України та Державної прикордонної служби України

У столиці та області проведено обшуки у приміщеннях, де ймовірно підроблялись та зберігались лікарські препарати. Також проведено обшуки за місцями проживання учасників угруповання, серед яких фігурують іноземці.

Фото: Офіс генпрокурора
Вилучено мобільні термінали, ноутбуки, банківські карти, чорнові записи, комплектуючі до лікарських засобів – наклейки голограм та QR-коду, приладдя для склеювання упаковок і не заповнені лікарські рецепти, 280 найменувань дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва, загалом понад 16 тис упаковок. 

Також у членів угруповання вилучено близько 300 тис доларів США в різних валютах.

За попередніми даними, сума вилучених лікарських засобів за цінами фармацевтичного ринку України складає близько 62 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами виготовлення та розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів, а також переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, контрафактних лікарських засобів (ч. 2,3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України) триває. 
Проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Нагадаємо, навесні у США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засудили двох громадян України – 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також