Україна закуповуватиме ліки від спінальної м’язової атрофії

Україна буде закуповувати ліки від спінальної м’язової атрофії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Telegram.

"«Рисдиплам» – надзвичайно дорогі ліки, які можуть забезпечити повноцінне життя людям з цим рідкісним генетичним захворюванням. Ліки отримуватимуть пацієнти, які відповідають певним критеріям, а також за результатами програми розширеного неонатального скринінгу, який дозволяє виявляти захворювання у новонароджених", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні було остаточно затверджено перелік ще восьми лікарських засобів, які буде закуповувати держава для безоплатного лікування пацієнтів.

"Крім того, МОЗ спільно з "Медичні закупівлі України" вдалося провести ефективні переговори з виробниками щодо вартості лікарських засобів за умови агресії ворога та домогтися суттєвої економії коштів державного бюджету", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, спінальна м'язова атрофія (СМА ) - рідкісне нервово-м'язове захворювання, яке супроводжується втратою мотонейронів та прогресуючою атрофією м'язів, що призводить до ранньої смерті. Для лікування СМА потрібен один укол Zolgensma, який коштує 2,3 млн доларів США і вважається найдорожчими ліками у світі.

У грудні 2019 року швейцарська фармацевтична компанія Novartis AG, яка виробляє препарат Zolgensma, оголосила про програму лотерей, в якій будь-яка дитина зі СМА могла виграти лікування. Система розподілу найдорожчого препарату схожа на лотерею: раз на два тижні незалежна комісія тягне жереб із заявок, поданих з усіх країн, де такі ліки не продаються.

У червні минулого року Півторарічний Арсен Борис із містечка Скалат на Тернопільщині, у якого діагностували СМА, виграв ліки в організованій фірмою-виробником лотереї.