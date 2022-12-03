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Австрія готується взяти участь у декількох потужних медичних проєктах в Україні

Вартість проєктів перевищує 600 млн євро.

Австрія готується взяти участь у декількох потужних медичних проєктах в Україні

Верховна Рада України ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Австрії про економічне співробітництво з розвитку проєктів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. 

Рамкова угода створює правові підстави для розвитку наступних проєктів:

  • будівництво (реконструкція) та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” у Києві (загальна вартість проєкту — 200 млн євро);
  • будівництво та оснащення сучасної університетської клініки у Києві (загальна вартість проєкту — 350 млн євро);
  • створення Національного реабілітаційного центру у Львові (загальна вартість проєкту — 75 млн євро).

Цей перелік проєктів не є вичерпним та відкритий для додавання інших програм.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко нагадав, що за час війни ворог пошкодив 1157 об'єктів закладів охорони здоров’я, 144 знищено повністю. На їх відновлення потрібно понад 38 млрд гривень. 

“Майже за таку суму цього року ми планували в кожному обласному центрі реконструювати одну обласну дорослу та одну дитячу лікарню”, - розповів міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні підписали меморандум про співпрацю у сфері психічного здоров’я

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