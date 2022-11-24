Через російські обстріли столичний Інститут серця опинився у важкому становищі

У цій нестандартній ситуації персонал Інституту серця не втратив жодного хворого.

Російський ракетний обстріл Києва 23 листопада залишив Інститут серця без водопостачання.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

В Інституті Серця 190 пацієнтів та 300 співробітників.

“Ось уже кілька годин нема води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції”, - написав Тодуров.

Він додав, що лікарі проведуть ніч у клініці, оскільки треба контролювати ситуацію.

Тодуров також наголосив, що у цій нестандартній ситуації персонал Інституту серця не втратив жодного хворого.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Також без світла залишилось Дніпро.