Через російські обстріли столичний Інститут серця опинився у важкому становищі

Російський ракетний обстріл Києва 23 листопада залишив Інститут серця без водопостачання.
Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.
В Інституті Серця 190 пацієнтів та 300 співробітників.
“Ось уже кілька годин нема води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції”, - написав Тодуров.
Він додав, що лікарі проведуть ніч у клініці, оскільки треба контролювати ситуацію.
Тодуров також наголосив, що у цій нестандартній ситуації персонал Інституту серця не втратив жодного хворого.
Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Також без світла залишилось Дніпро.