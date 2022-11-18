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Для медичних працівників швидких проведуть тренінги стресостійкості

Наших фахівців готують до викликів воєнного часу.

Для медичних працівників швидких проведуть тренінги стресостійкості

Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк проведуть навчання для медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги. 

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Майбутні інструктори навчально-тренувальних відділень центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуться особливостей роботи в умовах стресової ситуації. 

Таке навчання є ефективним способом підвищити рівень знань та підготовку наших фахівців до викликів воєнного часу, зазначили у міністерстві. 

У межах курсу, який проводять фахівці Центру симуляційного навчання Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, окрема увага приділяється роботі медиків в агресивному та стресовому середовищі

“Рятуючи життя, медики мають також розуміти механізми стресового та посттравматичного стресового розладу. Також вони мають вміти оперативно розпізнати й врахувати психологічний стан постраждалих, як цивільних, так й військових. Адже це необхідно для правильного визначення маршруту пацієнта із психічним розладом на догоспітальному етапі”, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Крім того, під час тренінгів медики вивчатимуть методи стресостійкості, а саме: техніки управління стресом, психологічного розвантаження, які застосовуються для самодопомоги та для взаємодопомоги. 

“Робота з важкими пацієнтами, особливо за умов погіршення їхнього стану або у разі летального випадку, потребує навичок психологічного розвантаження і відновлення навіть для стресостійких осіб. Тому медики мають запобігати накопиченню у них тривожності та негативних емоцій, щоб залишатись ефективними й продовжувати надавати якісну допомогу у випадках невідкладних станів”, – додала Микичак. 

Зазначимо, професійне навчання для працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – це новий масштабний проєкт, який започаткувало Міністерство охорони здоров’я України за підтримки Світового банку. 

Проєктом буде охоплено близько 25 тисяч фахівців з медицини невідкладних станів у всіх областях України.

Нагадаємо, за кошти, зібрані через платформу United24, придбали ще 32 машини швидкої допомоги, укомплектовані найсучаснішим обладнанням.

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