Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло менше киян

Захворюваність у столиці нижче епідемпорогу на 73%.

У Києві протягом минулого тижня зареєстровано 6 494 хворих на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 72,5%.

Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Порівняно із попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності на 1,3%, що відбулося за рахунок дорослого населення. Зокрема, дітей захворіло – 3062 (зростання на 5,1%), дорослих – 3432 особи (зниження на 6,5%).

У структурі захворюваності діти становлять 47,2% від загальної захворюваності, а на попередньому тижні – 44,2%. Із них 42,8% – діти шкільного віку: зареєстровано 1310 випадків.

Порівняно з попереднім тижнем зменшилась госпіталізація дорослого населення, проте зросла серед дитячого. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 211 осіб, серед яких 71 – дитина.

Нагадаємо, в Україні за минулий епідемічний сезон офіційно зареєстрували 5,9 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ, включно з коронавірусом.

У Центрі громадського здоров'я закликали українців вакцинуватися від грипу, щепитися можна впродовж усього епідсезону.