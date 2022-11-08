Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло менше киян

У Києві протягом минулого тижня зареєстровано 6 494 хворих на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 72,5%.
Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Порівняно із попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності на 1,3%, що відбулося за рахунок дорослого населення. Зокрема, дітей захворіло – 3062 (зростання на 5,1%), дорослих – 3432 особи (зниження на 6,5%).
У структурі захворюваності діти становлять 47,2% від загальної захворюваності, а на попередньому тижні – 44,2%. Із них 42,8% – діти шкільного віку: зареєстровано 1310 випадків.
Нагадаємо, в Україні за минулий епідемічний сезон офіційно зареєстрували 5,9 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ, включно з коронавірусом.
У Центрі громадського здоров'я закликали українців вакцинуватися від грипу, щепитися можна впродовж усього епідсезону.