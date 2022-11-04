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В медзакладах України працюють сотні пристроїв Starlink, - Ляшко

В першу чергу Starlink допомагають прифронтовим медзакладам.

В медзакладах України працюють сотні пристроїв Starlink, - Ляшко
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Вже понад 400 пристроїв Starlink отримали медичні заклади України. 

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“У нас уже понад 400 Starlink передано до закладів охорони здоров’я, які працюють. В першу чергу, це прифронтові заклади охорони здоров’я для того, щоб вони могли працювати і з електронною системою охорони здоров’я і плюс був доступ до інтернету”, - розповів міністр.

Він додав, що на сьогодні 100% медзакладів, які надають стаціонарну допомогу, мають дизельні генератори на випадок перебоїв з електроенергією.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців не турбуватися щодо роботи терміналів Starlink.

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