Федоров закликав українців не турбуватися про роботу терміналів Starlink

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців не турбуватися щодо роботи терміналів Starlink.

Про це йдеться в дописі Федорова у Telegram.

"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся", - зазначив міністр.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Згідно з даними SpaceX, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були сплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями. Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.