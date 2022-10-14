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Федоров закликав українців не турбуватися про роботу терміналів Starlink

"Працювали, працюють та будуть працювати".

Федоров закликав українців не турбуватися про роботу терміналів Starlink
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців не турбуватися щодо роботи терміналів Starlink.

Про це йдеться в дописі Федорова у Telegram.

"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся", - зазначив міністр.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Згідно з даними SpaceX, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були сплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями. Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.

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