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У чому секрет назви осінньої презентації Apple

Вже 7 вересня американська компанія Apple презентує свої новинки, які неодмінно привернуть увагу шанувальників цього бренду. Багатьох зацікавив слоган компанії, разом з яким вони оголосили про презентацію, тому в мережі з'явилося багато припущень про значення цього висловлювання.

Загадкове слово "далеко" - девіз Apple Keynote сьомого вересня. Також увагу привертає ілюстрація, що показує логотип Apple у космосі, як чорну область серед скупчення зірок. У цих ілюстраціях завжди є якийсь підтекст, що натякає на події майбутнього заходу. Так що ж хоче сказати автор, говорячи, що запрошення та девізи Apple завжди дають невеликий натяк на те, про що шоу?

Слід згадати, які натяки на презентацію існували в минулих роках. Наприклад, презентація з назвою Peek performance навесні показала перший погляд на високу продуктивність M1 Ultra в Mac Studio, а захід Hi, Speed! вітали швидкий 5G в iPhone восени 2020 року. Назва "Поговоримо про iPhone" натякала на появу голосового помічника Siri. Але іноді це трохи збиває з пантелику, «California Streaming» торік означало тільки те, що це буде ще один віртуальний захід, «Unleashed» у жовтні, принаймні, натякнув, що відпустив би повідець з M1 Pro та M1 Max. А що щодо "далеко"?

Експерти припускають про дві можливі інновації для iPhone 14, що відповідають космічній тематиці. З одного боку, є супутниковий зв'язок, про який деякий час розмірковував бренд, що має забезпечити зв'язок у будь-яких екстрених випадках, навіть якщо користувач застряг далеко від усіх радіомереж. З іншого боку, камера може поліпшитися з точки зору нічного режиму, що дозволяє фотографувати такі об'єкти як місяць, планети і зірки, оскільки iPhone автоматично регулює час експозиції і краще обчислює темні області. Темрява також може вказувати на затемнений постійно увімкнений дисплей, який певною мірою відображає нічний бік iPhone.

Багато хто вже в очікуванні новинки і бажає придбати новий пристрій у найкоротші терміни після виходу їх у продаж. В Україні цю модель також можна буде придбати у магазині eStore. Бренд завжди дбає про те, щоб надати можливість покупки оригінальних пристроїв Apple по всій Україні. Широкий асортимент та актуальні ціни на всі моделі можна переглянути на сайті https://estore.ua/smartfony/iphone-14/

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