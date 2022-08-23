Понад 210 тисяч заявок надійшло на участь у проєкті IT Generation, - Федоров

Їх надіслало майже 48 тисяч українців.

211 312 заявок за два тижні отримали школи від охочих взяти участь у проєкті IT Generation.

Такі результати оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, запити надійшли від майже 48 тисяч українців. Найчастіше заявники обирали напрями FrontEnd, QA та Python.

"Тепер IT-школи влаштують співбесіди та тестування, щоб відібрати найбільш мотивованих студентів. Дякую кожному, хто відправив заявку. Не засмучуйтеся, якщо не вдасться пройти відбір на цьому етапі. Ми продовжуємо розвивати IT-освіту та будемо впроваджувати подібні проєкти й надалі", - запевнив міністр.

Федоров додав, що Мінцифри реалізовує IT Generation спільно з Binance Charity та Львівським IT Кластером за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції).

Нагадаємо, 8 серпня стартував третій етап освітнього проєкту ІТ Generation. Згодом Мінцифри запустило гарячу лінію для охочих взяти участь в ініціативі.