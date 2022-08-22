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Армія дронів отримала 472 безпілотники, - Мінцифри

Частина з них уже виконують бойові завдання на фронті.

Армія дронів отримала 472 безпілотники, - Мінцифри
Ілюстративне фото
Фото: Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛАбезпілотників  з Армії дронів.

Про це Федоров написав у Telegram і опублікував відео.

"Якби усі дрони, які ми придбали завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли в небо, це виглядало б ось так. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати", - зазначив міністр.

За словами Федорова, частина безпілотників вже виконують бойові завдання на фронті.

Нагадаємо, на початку липня фандрейзингова платформа UNITED24 разом з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів".

За місяць в Україні підготували 400 операторів для Армії дронів.

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