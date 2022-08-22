Перед судом постане митник з Рівненщини, який завдав понад 600 тисяч гривень збитків державі

В інтересах приватної фірми оформив вантажівку на підставі поданих документів, у яких були вказані недостовірні відомості.

У Рівненській області судитимуть головного інспектора митного поста, який завдав державі збитків на суму понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Зловмисник в інтересах приватної фірми порушив законодавство і оформив вантажний транспортний засіб на підставі документів, у яких були вказані недостовірні відомості. Зокрема, щодо дати першої реєстрації транспортного засобу. Через це державі було завдано збитків на суму 642 тис. гривень.

Зловмиснику пред'явили позов про відшкодування цієї суми.

Обвинувальний акт прокуратура скерувала до суду.

Раніше в аналогічному злочині звинуватили і ексвиконувача обов'язків керівника Рівненської митниці. Скерували до суду обвинувальний акт у червні.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно начальника митного посту "Одеса-автомобільний", який систематично отримував хабарі від комерційних структур за прискорене розмитнення автомобілів.