Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
ГоловнаСуспільствоПодії

Перед судом постане митник з Рівненщини, який завдав понад 600 тисяч гривень збитків державі

В інтересах приватної фірми оформив вантажівку на підставі поданих документів, у яких були вказані недостовірні відомості.

Перед судом постане митник з Рівненщини, який завдав понад 600 тисяч гривень збитків державі
Фото: ukrainepravo.com

У Рівненській області судитимуть головного інспектора митного поста, який завдав державі збитків на суму понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Зловмисник в інтересах приватної фірми порушив законодавство і оформив вантажний транспортний засіб на підставі документів, у яких були вказані недостовірні відомості. Зокрема, щодо дати першої реєстрації транспортного засобу. Через це державі було завдано збитків на суму 642 тис. гривень.

Зловмиснику пред'явили позов про відшкодування цієї суми.

Обвинувальний акт прокуратура скерувала до суду.

Раніше в аналогічному злочині звинуватили і ексвиконувача обов'язків керівника Рівненської митниці. Скерували до суду обвинувальний акт у червні.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно начальника митного посту "Одеса-автомобільний", який систематично отримував хабарі від комерційних структур за прискорене розмитнення автомобілів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також