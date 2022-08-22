Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції та начальниці одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії №10".
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"Під час окупації Херсонської області остання перейшла на бік ворога та зайняла посаду у створеному окупантами так званому «управлінні служби виконання покарань по Херсонській області». Вона «зливала» окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мін'юсту", - йдеться в повідомленні.
Наразі обом чиновницям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мін'юсту затримана та перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.
Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.
Нагадаємо, поліція за місяць відкриває до 160 справ про колабораціонізм. Загалом наразі відкрито 1200 кримінальних проваджень, 199 особам повідомлено про підозру.