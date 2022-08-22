Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби

Одну з них затримано на Одещині.

ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби
Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції та начальниці одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії №10".

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Під час окупації Херсонської області остання перейшла на бік ворога та зайняла посаду у створеному окупантами так званому «управлінні служби виконання покарань по Херсонській області». Вона «зливала» окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мін'юсту", - йдеться в повідомленні.

Наразі обом чиновницям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мін'юсту затримана та перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, поліція за місяць відкриває до 160 справ про колабораціонізм. Загалом наразі відкрито 1200 кримінальних проваджень, 199 особам повідомлено про підозру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також