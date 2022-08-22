Влада Києва закликала містян бути особливо обережними: можлива загроза ударів по обʼєктах інфраструктури

За перших сигналів тривоги треба зразу прямувати в укриття.

Влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними: безумовно дотримуватися заходів безпеки і за сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.

У Телеграм КМДА наголосили, що ворог – непередбачуваний, тож треба бути готовими до будь-якого сценарію.

"У найближчі дні можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України", – заявили в КМДА.

За перших сигналів тривоги треба зразу прямувати в укриття, також необхідно уникати масових скупчень людей, бути особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години.

Громадський транспорт перейшов на режим роботи з 6:00 по 21:00. У місті по 25 серпня заборонені всі масові заходи.