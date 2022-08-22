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Міністр оборони Литви опублікував фото "байрактару" для України: "Не знаю, скільки разів Росія заявляла, що знищила його"

Апарат незабаром виконуватиме свою місію на полі бою. 

Міністр оборони Литви опублікував фото "байрактару" для України: "Не знаю, скільки разів Росія заявляла, що знищила його"
Фото: Arvidas Anašauskas

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас спростував ворожу дезінформацію про знищення БпЛА Bayraktar, який литовці подарували Україні.

Фотографії безпілотника, надіслані йому українським міністром оборони Олексієм Резніковим, Анушаускас опублікував у твіттер.

"Я не знаю точну кількість разів, яку Росія заявляла, що вона вразила "Байрактар", надісланий Литвою Україні. Але ось – Bayraktar Vanagas в Україні перед його місією на полі бою", – написав він. 

Нагадаємо, литовці зібрали кошти для безпілотника турецької компанії Baykar, аби допомогти українцям боротися з вторгненням Росії. Виробник надав апарат безкоштовно. У липні міноборони Литви спрямувало безпілотник "Яструб" (Vangas) до України. На нього нанесли спеціальне зображення птаха з крилами у кольорах українського та литовського прапорів. 

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