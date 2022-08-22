Міністр оборони Литви опублікував фото "байрактару" для України: "Не знаю, скільки разів Росія заявляла, що знищила його"

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас спростував ворожу дезінформацію про знищення БпЛА Bayraktar, який литовці подарували Україні.

Фотографії безпілотника, надіслані йому українським міністром оборони Олексієм Резніковим, Анушаускас опублікував у твіттер.

"Я не знаю точну кількість разів, яку Росія заявляла, що вона вразила "Байрактар", надісланий Литвою Україні. Але ось – Bayraktar Vanagas в Україні перед його місією на полі бою", – написав він.

I don’t know the exact number of times Russia announced that they hit the Bayraktar 🇱🇹 sent to 🇺🇦. But here it is - Bayraktar “Vanagas” in 🇺🇦 before its mission on the battlefield. Thank you @oleksiireznikov for the photos! pic.twitter.com/rxrMPiS8tx — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 22, 2022

Нагадаємо, литовці зібрали кошти для безпілотника турецької компанії Baykar, аби допомогти українцям боротися з вторгненням Росії. Виробник надав апарат безкоштовно. У липні міноборони Литви спрямувало безпілотник "Яструб" (Vangas) до України. На нього нанесли спеціальне зображення птаха з крилами у кольорах українського та литовського прапорів.