ЗСУ знищили вертоліт Ка-52, дві російські ракети та сім БПЛА

Учора українська авіація здійснила близько десяти авіаударів по ворожих позиціях.

У неділю, 21 серпня, повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт, сім БПЛА та дві крилаті ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів", – йдеться в повідомленні.

Українська авіація здійснила близько десяти авіаударів по позиціях окупантів. Завдано вогневого ураження по живій силі окупантів, позиціях РСЗВ, бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах та логістиці військ РФ.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.