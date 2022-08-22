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Перехоплення розмови окупантів: "Чем больше узнаем, чем больше слышим, что нам п*зда будет..."

Цивільні на тимчасово окупованій території залякані дезінформацією про атаку України.

Перехоплення розмови окупантів: "Чем больше узнаем, чем больше слышим, что нам п*зда будет..."
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило перехоплення, як російський військовий обговорює ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

Запис розмови окупанта опубліковано на офіційному Telegram-каналі ГУР. 

Зокрема, ворог говорить про дезінформацію, що "Україна готує удари по цивільному населенню на 23-24 серпня".

"Чем больше узнаем, чем больше слышим, что нам п*зда будет...".

Він також обговорював, що в Донецьку та Луганську стоять величезні "нафтобази", у які можливе потрапляння. 

Заборонено перебування молоді на вулицях після 23:00, а люди не знають, що їм робити.

"... уже боятся и спать ложится. Боятся лишний раз на улицу выйти".

Нагадаємо, окупанти налякані наступом ЗСУ, якого росіяни очікують до Дня Незалежності України.

Втім, міноборони Британії вважає, що цього тижня суттєвих змін на фронті не відбудеться.

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