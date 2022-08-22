Учора ЗСУ знищили близько 200 окупантів, сім танків і гелікоптер

З початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 919 (+7) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од;
- артилерійських систем – 1 032 (+4) од;
- РСЗВ – 266 (+0) од;
- засобів ППО – 145 (+4) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 198 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);
- крилатих ракет – 194 (+4);
- кораблів/катерів – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од;
- спеціальної техніки – 99 (+0).
Нагадаємо, минулої доби на півдні Збройні сили знищили ще дві системи С-300, з яких російські військові обстрілювали Миколаїв. Загалом було ліквідовано одинадцять одиниць ворожої техніки і 20 окупантів.