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Учора ЗСУ знищили близько 200 окупантів, сім танків і гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Учора ЗСУ знищили близько 200 окупантів, сім танків і гелікоптер

З початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 919 (+7) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1 032 (+4) од;
  • РСЗВ – 266 (+0) од;
  • засобів ППО – 145 (+4) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 198 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);
  • крилатих ракет – 194 (+4);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од;
  • спеціальної техніки – 99 (+0).

 

Нагадаємо, минулої доби на півдні Збройні сили знищили ще дві системи С-300, з яких російські військові обстрілювали Миколаїв. Загалом було ліквідовано одинадцять одиниць ворожої техніки і 20 окупантів.

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