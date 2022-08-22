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На Луганщині ЗСУ відбили п’ять масованих атак військових РФ, тривають бої на шістьох напрямках

На східному фронті росіяни намагаються продавити оборону українських військових.

На Луганщині ЗСУ відбили п’ять масованих атак військових РФ, тривають бої на шістьох напрямках
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Противник не полишає спроб знайти слабкі ланки в лінії оборони українських захисників та продовжує обстріл населених пунктів Луганської області.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Лише за минулу ніч росіяни здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п’ять разів намагалися організувати танкові наступи”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Також упродовж 21 серпня було відбито п’ять масованих атак противника, ще на шістьох напрямках бої продовжуються.

Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Учора авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

 

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганщини окупанти платять по 60 тис. рублів за інформацію про місцеперебування чоловіків, яких можна мобілізувати. 

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