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Окупанти дають по 60 тис. рублів за дані про чоловіків, - Гайдай

Місцеві на окупованих територіях переховуються від примусової мобілізації.

Окупанти дають по 60 тис. рублів за дані про чоловіків, - Гайдай
Фото: ДБР

За інформацію про місцеперебування чоловіків, яких можна мобілізувати, російські окупанти дають по 60 тисяч рублів.

Про це у Телеграм повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, місцеві на окупованих територіях переховуються від російських військових та примусової мобілізації. Інформацію про них повідомляють родичі та сусіди за грошову винагороду від окупаційної влади. 

Винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації треба виконувати.

"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло", - написав Гайдай. 

За словами Гайдая, на тимчасово окупованих територіях Луганщини майже не залишилося чоловіків.

А жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують СМС з агітацією вступати до лав збройних сил РФ.

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