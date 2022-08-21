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Подоляк про “отруєння” окупантів: надмірне вживання дешевого алкоголю призводить до непередбачуваних наслідків

"Нескінченна блювота – це ще найкраще, що може на вас тут чекати".

Подоляк про “отруєння” окупантів: надмірне вживання дешевого алкоголю призводить до непередбачуваних наслідків
Фото: ОПУ

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував маніпуляцію від Росії про те, що російських військових у Запорізькій області отруїли бутулоксином.

“Мене завжди дещо дивувало в поведінці “офіційних осіб РФ”. Різних рівнів. І серед іншого – їхнє постійне намагання очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями. Таке враження, що ці “хлопці з круглими очима” все ще живуть на початку 90-х і беруть свої пояснення виключно з тогочасних провінційних таблоїдів…”, – зазначив він.

Подоляк зазначив, що надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками “армії росії” абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків. 

“Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота – це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності – не на часі, тому продовжуйте розповідати “байки доброї волі” про масштабне використання “алкогольної хімічної зброї”, – додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило про отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуватило Україну у використанні “хімічної зброї”. У Центрі протидії дезінформації при РНБО заяву країни-агресора спростували, назвавши маніпуляцією.

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