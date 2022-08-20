Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо жорстоке, – Зеленський

Президент закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави.

“Попереду – день нашого прапора, день нашої незалежності. Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України. Попереду – Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається”, – зазначив він.

Зеленський додав, що наступного тиждень заплановані важливі переговори та візити справжніх друзів України.

“Попереду знаковий рубіж – півроку цього повномасштабного вторгнення. Війни, яка змінила все і для України, і для Європи, і для світу. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке”, – сказав президент.

Він зазначив, що одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. “Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.

В Управлінні стратегічних комунікацій ВСУ повідомили, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів (ТРК) з зенітними керованими ракетами до зенітно-ракетної системи С-300.