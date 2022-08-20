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Ворог двічі обстріляв територію Синельниківського району Дніпропетровщини

Жертв немає.

Ворог двічі обстріляв територію Синельниківського району Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини, ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Сьогодні ворог двічі обстріляв територію Синельниківського району Дніпропетровщини, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Постраждалих немає, пошкоджено сарай та автомобіль.

“Щодо ситуації у Криворізькому районі. Ворог зосереджує свої зусилля на Херсонщині для недопущення просування наших військ. Тому окупанти ведуть обстріли Зеленодольської і Апостолівської громад, а також населених пунктів Херсонської області, які межують з Дніпропетровщиною”, – зазначив він.

Жертв у Криворізькому районі немає.

В інших районах області день минув спокійно. 

“Рубежі Дніпропетровщини під повним контролем Збройних сил України”, – додав Лукашук.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам’янському районах.

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