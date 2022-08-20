"Він нам життя не давав... Ми сюди мінометом... Снаряд поряд падає, а він все одно працює...", - скаржилися загарбники, коли знайшли схованку.

Український кулеметник власноруч змайстрував систему дистанційного керування вогнем техніки і завдавав втрат ворогам.

Про це йдеться в Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Російські окупанти тривалий час обстрілювали місце розташування кулемета і з великими втратами досягли його позиції.

Коли ж побачили винахід, не могли надивуватися, що український захисник працював дистанційно.

InformNapalm поширив відео, яке опублікували рашисти.

"Він нам життя не давав... Ми сюди мінометом... Снаряд поряд падає, а він все одно працює...", - скаржилися загарбники, коли знайшли схованку.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб ЗСУ показав, як українські піхотинці з трофейної російської техніки сконструювали власну розробку. З армійського тягача і протитанкової гармати воїни зібрали самохідну протитанкову артилерійську установку.