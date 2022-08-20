На Харківщині в селі Циркуни росіяни самостійно задокументували свої злочини на крадену камеру, яка була синхронізована з хмарним сховищем.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"До поліції прийшла цікава заява від жительки області - на її сховищі в Гугл фото почали з’являтись фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались на території її дому (вона в цей час була за кордоном). Думаю, ви вже все зрозуміли. В Циркунах, коли місто було під окупацією, жили рашисти, і деякі з них заселилися у домівку потерпілої", - розповів Болвінов.

Він зауважив, що фото окупанти робили на викрадену техніку і не відключили хмарне сховище, куди автоматично завантажувався весь контент-доказ.

Задокументовано зламані двері, викрадення техніки, одягу.

За словами правоохоронця, найбільшим шоком, судячи з фото, для загарбників стала пляшка алкоголю з скорпіоном та змією всередині.

"Більшість з них вже встановлені. Цікаво те, що вони родом з великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки. Але, судячи з поведінки цих індивідів, з ними та їх сумною долею все зрозуміло", - зауважив Болвінов.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України встановила хронологію злочинів рашистів на Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі. Також спецслужба назвала імена військовослужбовців, які віддали злочинні накази.