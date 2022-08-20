На Херсонщині через брак кадрів "керівниками" призначають людей з РФ

Ворог також тисне на підприємців.

У тимчасово окуповану Херсонську область почали завозити чиновників із Росії через брак кадрів для "керівних посад".

Про це повідомив у Телеграм голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, в регіоні окупанти через брак кадрів на посаді гауляйтерів почали заводити чиновників із РФ. На посади директорів шкіл, старост та керівників підприємств росіяни беруть усіх бажаючих — ці люди не мають досвіду роботи та профільної освіти.

Також він заявив, що противник тисне на підприємців, щоб вони "переоформили документи у новій податковій". Тим, хто відмовляється це робити, погрожують забрати чи закрити бізнес.

Нагадаємо, що російські окупанти в Херсоні захопили обласний телеканал "Таврія" і провели показове його "відкриття" перед кремлівськими кураторами.