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На Херсонщині через брак кадрів "керівниками" призначають людей з РФ

Ворог також тисне на підприємців.

На Херсонщині через брак кадрів "керівниками" призначають людей з РФ
Фото: Херсонська міська рада

У тимчасово окуповану Херсонську область почали завозити чиновників із Росії через брак кадрів для "керівних посад". 

Про це повідомив у Телеграм голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, в регіоні окупанти через брак кадрів на посаді гауляйтерів почали заводити чиновників із РФ. На посади директорів шкіл, старост та керівників підприємств росіяни беруть усіх бажаючих — ці люди не мають досвіду роботи та профільної освіти.

Також він заявив, що противник тисне на підприємців, щоб вони "переоформили документи у новій податковій". Тим, хто відмовляється це робити, погрожують забрати чи закрити бізнес.

Нагадаємо, що російські окупанти в Херсоні захопили обласний телеканал "Таврія" і провели показове його "відкриття" перед кремлівськими кураторами.

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