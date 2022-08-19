​Окупанти готують "кадри" для роботи на захопленому херсонському телеканалі "Таврія"

Російські окупанти в Херсоні захопили обласний телеканал "Таврія" і провели показове його "відкриття" перед кремлівськими кураторами.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що підготовкою "журналістів" займаються "спеціалісти" російського пропагандистського Russia Today.

"Вчора орки провели показове відкриття діяльності обласного телеканалу "Таврія". Канал мовить вже досить давно, але потрібно було перерізати якусь стрічку під приїзд до Херсона губернатора Калінінградської області Антона Аліханова і ще кількох віп-"гостей". Тож вибір припав на цей інструмент окупаційної пропаганди. Про якість новин цього каналу потрібно знати лише одне - підготовкою журналістів для нього займаються спеціалісти Russia Today", - написав Соболевський.

Нагадаємо, раніше Соболевський також повідомляв, що більшість військового командування окупантів залишили Херсон. Наразі ЗСУ взяли під вогневий контроль усі логістичні шляхи ворога на Херсонщині.