Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений у березні на Чернігівщині.

Пенсіонер Валерій Федорович із Чернігова, який у березні з рушниці збив російський літак, нагороджений медаллю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

У березні, коли російські окупанти безперервно бомбили Чернігів, пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь. Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений. Літак впав, а наш герой отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше боєць строкової служби Національної гвардії, побратим відомого "Запорізького месника", знищив іще один російський Су-25 із ПЗРК "Ігла".