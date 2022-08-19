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Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю

Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений у березні на Чернігівщині.

Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Фото: ДПСУ

Пенсіонер Валерій Федорович із Чернігова, який у березні з рушниці збив російський літак, нагороджений медаллю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

У березні, коли російські окупанти безперервно бомбили Чернігів, пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь. Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений. Літак впав, а наш герой отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше боєць строкової служби Національної гвардії, побратим відомого "Запорізького месника", знищив іще один російський Су-25 із ПЗРК "Ігла".

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