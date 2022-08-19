Вранці РФ обстріляла три райони Харкова. Загинула жінка

Близько 6 ранку 19 серпня росіяни обстріляли Київський, Немишлянський та Основʼянський райони Харкова. Зафіксовано щонайменше пʼять ракетних ударів. Станом на 8:30 відомо про одну загиблу жінку – охоронницю в закладі освіти.

Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються. Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили у два приватних будинки", – заявив він.

Протягом доби російські окупанти продовжували гатити з артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області. У Печенігах було поранено 68-річного чоловіка.

Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі. У Золочівській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших захисників з танків, реактивної та ствольної артилерії, використовує літаки та вертольоти", – зазначив Синєгубов.

У районі Ізюма ворог намагався наступати на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. Всюди наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, що потужного обстрілу Харків зазнав і вчора вночі. Росіяни обстріляли, зокрема, два гуртожитки. В одному з них мешкали люди з вадами слуху – вони не чули сирени. Унаслідок обстрілу Слобідського району загинули троє людей, 18 були поранені. Від обстрілу Салтівського району загинули семеро людей, 17 були поранені.