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Цієї ночі Росія влаштувала масові атаки на Дніпропетровську область: обстріляно три райони

Загинула одна людина, ще одна – 12-річна дитина – поранена. 

Цієї ночі Росія влаштувала масові атаки на Дніпропетровську область: обстріляно три райони
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Цієї ночі у Дніпропетровській області під російським вогнем перебували Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Загинула одна людина, ще одна була поранена.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч масових ворожих атак. В Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка", – написав він.

Там ворог бив з "ураганів" – у селі Перше Травня пошкоджено житлові будинки, газогін, лінія електропередач. 

Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм
Обстріл Дніпропетровської області

По Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не ушкоджені. 

"У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ «Торнадо С». Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є понівечене житло", – зазначив Резніченко. 

На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. Пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна запинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики. Минулося без загиблих та поранених. 

Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм
Обстріл Дніпропетровської області

Нагадаємо, ворог бив по Дніпропетровській області і вчора вдень. Під удар потрапив житловий будинок у Великій Костромці. Також росіяни з "ураганів" обстріляли паркову зону Зеленодольська Криворізького району.

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