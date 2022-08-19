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Путін програє інформаційну війну в Україні, – очільник британської радіоелектронної розвідки

“Як і у випадку з наземним вторгненням, початкові онлайн-плани Росії, схоже, провалилися".

Путін програє інформаційну війну в Україні, – очільник британської радіоелектронної розвідки
Фото: ЕРА/UPG

Майже на шостому місяці війни Росія програє інформаційну війну в Україні.

Про це заявив очільник британської радіоелектронної розвідки GCHQ (Центр урядового зв’язку, - ред.) Джеремі Флемінг, пише Reuters з посиланням на статтю у The Economist.

Флемінг зазанчив, що обидві країни використовували свої кіберпотенціали у війні.

“Поки що президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це привід для святкування, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших частинах світу”, – написав Флемінг.

“Як і у випадку з наземним вторгненням, початкові онлайн-плани Росії, схоже, провалилися. Використання країною наступальних кіберінструментів було безвідповідальним і невибірковим”, – додав він.

Флемінг заявив, що Росія розгорнула зловмисне програмне забезпечення “WhisperGate”, щоб знищити українські урядові системи.

За його словами, Росія раніше використовувала ту саму методику щодо Сирії та Балкан, а дезінформація в Інтернеті є основною частиною російської стратегії. Проте GCHQ вдалося перехопити та вчасно попередити її, сказав очільник британського Центру урядового зв’язку.

Не вдаючись у подробиці, Флемінг підкреслив, що Національні кіберсили Великобританії можуть відповісти Росії розгортанням британського військового підрозділу, який використовує наступальні кіберінструменти.

Нагадаємо, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець повідомив, що відомство ідентифікувало понад 13 тис. російських військових, причетних до воєнних злочинів. З початку російського вторгнення попереджено більше ніж 300 ворожих кібератак.

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