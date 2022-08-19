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У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Про це повідомив мер міста.

У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

Вночі 19 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він закликав містян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Міський голова додав, що у Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112.  

“У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами:(0512 )30 45 17, (0512) 30 45 18”, – сказав Сєнкевич.

Нагадаємо, як повідомили в оперативному командуванні "Південь", вдень 18 серпня окупанти атакували у Миколаєві об’єкти портової інфраструктури, обійшлося без людських втрат.

Водночас Сенкевич повідомив, що унаслідок денних обстрілів померла одна людина, ще двох травмовано.

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва, який відбувся вночі 17 серпня, пошкоджено 27 житлових будинків, головний корпус університету та знищено автопарк.

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