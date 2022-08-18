Головне за день. Четвер, 18 серпня

Саміт у Львові, відбиті ворожі штурми, вибухи в Криму і в Бєлгороді, чергова хвиля "замінувань" в Україні. Яким запам’ятається 176-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели двосторонні перемовини. Вони стартували о 14:40 у Палаці Потоцьких у Львові.

Як ідеться на сайті Президента України, під час зустрічі сторони обговорили роботу "зернового коридору" для експорту українського збіжжя. Зеленський відзначив провідну роль Туреччини й особисто Ердогана.

Також обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС та ядерний шантаж РФ. Крім цього, розглянули питання можливої співпраці в оборонній сфері.

Пізніше у Львові стартували тристоронні переговори Президента України Володимира Зеленського, очільника Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і генсека ООН Антоніу Гутерреша.

За інформацією турецьких медіа, президент Туреччини нібито мав пропонувати українському колезі своє посередництво на перемовинах із Путіним.

Зустріч тривала 40 хвилин і була закрита для представників ЗМІ.

Під час виступу за підсумками переговорів президент Туреччини заявив, що його співрозмовники погодилися з думкою, що війна має закінчитися за столом переговорів. За словами Ердогана, можливо відновити переговори між Україною та Росією в параметрах перемовин, які відбувалися в Стамбулі в березні.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що Україна може сісти за стіл переговорів з Росією в тому випадку, якщо країна-агресор виведе свої війська з незаконно окупованої території.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

За інформацією розвідки, працівникам повідомили, що завтра буде "вихідний". Вхід на станцію буде закрито, доступ матиме тільки оперативний персонал.

"Також відомо, що представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту", - додали в ГУР.

Водночас російське Міноборони оприлюднило заяву про начебто підготовку "теракту" на ЗАЕС із боку Збройних Сил України на час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН", - зазначили в розвідці.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники завдають втрат російським загарбникам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

За даними командування, бійці відбили низку ворожих атак і штурмів, що вкотре скоротило чисельність російської армії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 18 серпня – у нашій новині.

Російські війська знову обстріляли місто Миколаїв. В результаті двоє людей дістали поранення, їх госпіталізували. Ще одна людина померла дорогою до лікарні.

"За попередньою інформацією, унаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Україною знову прокотилася хвиля повідомлень про замінування. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У Тернополі не підтвердилась інформація про "замінування" вокзалу і Центрального універмагу.

У Черкасах з’явилось повідомлення про "мінування" автовокзалу та залізничного вокзалу. Перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів пройшли у Вінниці та Кропивницькому.

У Львові, де сьогодні зустрічалися Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган та Антоніу Гутерреш, невідомий повідомив про масове мінування. Вибухівку шукали на ринках та вокзалі.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував повідомлення про "замінування" і наголосив, що вони є елементами гібридної війни.

"Ворог намагається таким чином посіяти паніку. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. В будь-якому разі кожне таке повідомлення зобов'язані перевірити відповідні служби. Дослухайтеся до порад військових і правоохоронців! Бережіть себе і рідних!" - написав він у Telegram-каналі.

Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів (ТРК) з зенітними керованими ракетами до зенітно-ракетної системи С-300.

Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Зазначається, що на початку серпня з Улан-Уде вийшли ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах серпня.

Контейнери з ракетами вилучаються і з інших арсеналів.

Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня, йдеться в повідомленні.

У Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

Інцидент трапився в районі села Тимонове Валуйського міського округу, повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на слова губернатора Бєлгородщини.

Росіяни кажуть, що жертв немає, жителів села і сусідніх населених пунктів вивозять на безпечну відстань. Тим часом фахівці встановлюють "причину" займання.

Пропагандистські медіа країни-агресора і ТГ-канали пишуть про подію як просто "пожежу". Авжеж.

Дивний збіг: пожежа, яка супроводжується гучними вибухами, почалася сьогодні ввечері і на території військового аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому росіянами Криму.

“Два зовсім різні відоси, один з Бельбека (Крим, військовий аеродром), інший з Бєлгородської обл (Старий Оскол, база БК) але викликають одинакові емоції у нашого народу”, - повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.

Генерал-майор уточнив, що не має жодного відношення до цих подій.

Крім звуків вибухів, на відео чути звук сирени повітряної тривоги. А Міноборони України попереджало, що паління шкідливе для здоров’я окупантів!..

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!