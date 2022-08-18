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Укрзалізниця запускає ігротеку на низці маршрутів

Ігри будуть доступними для пасажирів на довгих маршрутах.

Укрзалізниця запускає ігротеку на низці маршрутів
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця приняла рішення про запуск ігротеки у вагонах шести поїздів. Ігри будуть видаватись пасажирам безкоштовно, також їх можна буде придбати у провідників. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Так, ми дійсно вважаємо, що це на часі, адже настільні ігри допомагають зняти стрес, розвивають логічне та стратегічне мислення, а ще це приємний безкоштовний бонус до мандрівки потягом”, - повідомили в Укрзалізниці.

Компанія запускає ігротеку у 100 вагонах на довгих маршрутах до Відня, Будапешта, Варшави, Хелма, Перемишля та Ужгорода. В них будуть доступними шахи, шашки, нарди та ексклюзивна настольна гра “Залізниця”.

В Укрзалізниці пообіцяли розширення асортимента безкоштовних ігор найближчим часом. 

Нагадаємо, перші 50 працівників українських вокзалів пройшли навчальний курс домедичної допомоги. Серед іншого, інструктори Червоного Хреста України навчали, як використовувати дефібриляторів. 

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