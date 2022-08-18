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Учасники Львівського саміту скоординували свої дії з багатьох ключових питань, - Кулеба

"Це зерновий коридор, це Запорізька АЕС, і це, безумовно, звільнення наших полонених".

Учасники Львівського саміту скоординували свої дії з багатьох ключових питань, - Кулеба
Фото: Макс Требухов

Під час переговорів у Львові президенти України і Туреччини та генсек ООН скоординували свої дії з багатьох ключових питань. Зокрема, мова йде про роботу зернових коридорів, звільнення ЗАЕС і українських полонених.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"...Від скоординованості і рішень цієї трійки залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння - це головне. Президенти і генеральний секретар скоординували не просто позиції, а скоординували свої дії з ключових питань. Це зерновий коридор, це Запорізька АЕС, і це, безумовно, звільнення наших полонених. Тобто йдеться не просто про те, що поговорили, а домовилися, хто що робить далі", - розповів Кулеба у своєму Facebook.

Він підкреслив, що Ердоган і Гутерреш підходять до проблем "не формально" і "не поверхнево", а проявляють особисту залученість.

Очільник МЗСУ також додав, що під час зустрічі українську сторону ніхто не схиляв до поступок на користь Росії.

Нагадаємо, нині у Львові відбулася тристороння зустрічі очільників України, Туреччини та ООН.

За її підсумками президент Туреччини заявив про готовність стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Він наголосив, що вбачає завершення війни через дипломатію.

Натомість Президент України наголосив, що Україна не сяде за стіл перемовин, поки РФ не покине окуповані території.

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