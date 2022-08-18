Українські захисники завдають втрат росіянам на усіх напрямках, - Генштаб

Українські захисники завдають втрат російським загарбникам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За даними командування, бійці відбили низку ворожих атак і штурмів, що вкотре скоротило чисельність російської армії.

Так, на Краматорському напрямку росіяни здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка – Виїмка. Але отримали відсіч і відступили.

На Бахмутському наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися прорвати оборону українських військ і просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Це їм не вдалося, тож відійшли.

На Авдіївському загарбники здійснили невдалі спроби покращити своє тактичне положення на напрямках Верхньоторецьке – Камʼянка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське.

А на Новопавлівському рашисти отримали жорстку відсіч українських військових, коли спробували наступальними діями просунутися в бік Тарамчука – Водяного.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 18 серпня така:

на Волинському , Поліському та Сіверському - обстановка без суттєвих змін. Росармія здійснила обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Студенок, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області;

, та - обстановка без суттєвих змін. Росармія здійснила обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Студенок, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області; на Харківському окупанти намагаються утримати зайняті позиції та відновити боєздатність своїх підрозділів. Тут вони поповнили угруповання батальйонною тактичною групою і розгорнули додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Також задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб'яже, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи. Завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки;

окупанти намагаються утримати зайняті позиції та відновити боєздатність своїх підрозділів. Тут вони поповнили угруповання батальйонною тактичною групою і розгорнули додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Також задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб'яже, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи. Завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки; на Словʼянському ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражківки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражківки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного. на Краматорському зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Росіяни завдали авіаудару неподалік Спірного;

зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Росіяни завдали авіаудару неподалік Спірного; на Бахмутському рашисти обстрілювали з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне. Задіяли авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки;

рашисти обстрілювали з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне. Задіяли авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки; на Авдіївському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка. З авіації завдали удару по Красногорівці;

під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка. З авіації завдали удару по Красногорівці; на Новопавлівському зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Вугледара;

зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Вугледара; на Запорізькому тривають обстріли з усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення. Також росіяни задіяли авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

тривають обстріли з усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення. Також росіяни задіяли авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки. на Південнобузькому росармію посилили двома БТГ за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків. Також загарбники завдали авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового. Ведуть повітряну розвідку БпЛА;

росармію посилили двома БТГ за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків. Також загарбники завдали авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового. Ведуть повітряну розвідку БпЛА; в готовності до застосування перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці.

Тим часом на ЗАЕС рашисти, за інформацією української розвідки, готують провокацію 19 серпня.