За $1300 клієнтам обіцяли виготовлення "довідок", які входять до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності.

Співробітники Служби безпеки України знайшли понад 8 млн грн в чиновниці Львівської міськради та її спільників. Затриманих підозрюють у нелегальному переправленні військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Начальниця одного з райвідділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики організувала незаконну схему. До неї залучила працівників медустанови.

"За $1300 чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану", - зазначили в СБУ.

Організаторку схеми затримали після передачі підроблених документів одному з клієнтів. Під час обшуків правоохоронці знайшли 8 млн готівкою, документацію, яка підтверджує організацію злочинної схеми, а також два автомобілі преміумкласу вартістю понад $75 тисяч.

Фото: Управління СБ України у Львівській області

Фото: Управління СБ України у Львівській області

Фото: Управління СБ України у Львівській області

Зловмисниці повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Також встановили осіб, які скористалися її послугами.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік за 4500 доларів підробляв пенсійні посвідчення, аби переправляти за кордон військовозобов'язаних.

Організували злочинну схему і в Одеській області - тут росіянин зі спільниками за 12 тис. доларів робили клієнтам довідки від військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та подальшого зняття з військового обліку. Цей документ дозволяв безперешкодно перетнути кордон.