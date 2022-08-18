Фонд Притули придбав на зібрані на "байрактари" кошти "народний супутник", - Притула

Гроші були перенаправлені на купівлю супутника, після того, як турецька сторона повідомила, що Україна отримає три ударні "байрактари" безкоштовно.

Благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник та доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE.

Про це повідомив Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook.

"Ми купили супутник! Але це не просто один супутник, він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії ICEYE", - сказав він у відеозверненні.

"Цей доступ ми викупили більше ніж на рік вперед, відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато", - додав Притула.

Він нагадав, що 600 млн гривень, які були зібрані на турецькі безпілотники у межах кампанії "Народний Байрактар", були перенаправлені на купівлю супутника, після того, як турецька сторона повідомила, що Україна отримає три ударні БПЛА безкоштовно.

Крім того, Сергій Притула подякував міністру оборони України Олексію Резнікову, у координації з яким було здійснено цю угоду.

"Пане міністре, ми справилися із задачею, яку ви перед нами поставили і чекаємо на нову. Можете сміло доповісти Верховному головнокомандувачу, що супутник наш!", - сказав він.

Він привітав керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова з появою супутника в арсеналі відомства. А також окремо подякував Максу Полякову, завдяки долученню якого "змогли здійснити цей проєкт тихо швидко і головне компетентно".

"Найбільші слова подяки я зараз адресую усім людям і бізнесам, які забезпечили фінансову сторону цієї угоди. Ви можете собою пишатися, бо я не знаю таких випадків в історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник. Українці ви сила! І наша єдність дає надію на перемогу - бо непереможні, коли об'єднані. Ми хотіли купити "байрактар" і зібрали на це гроші, а на виході ми маємо і народні "байрактари" і народний супутник. Простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля: "Ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі...", а відтепер і в космосі. Працюємо для перемоги і до перемоги. Слава Україні!", - завершив відеозвернення Сергій Притула.

Сама компанія в пресрелізі цієї новини опублікувала супутниковий знімок Кримського мосту.

Фото: ICEYE Кримський міст

"18 серпня 2022 р. - ICEYE, світовий лідер у сфері постійного моніторингу за допомогою радіолокаційних супутникових зображень, підписала контракт із Благодійним фондом Сергія Притули, який надасть уряду України можливості ICEYE для отримання супутникових зображень з радіолокатором із синтетичною апертурою (SAR)", - йдеться у її повідомленні.

У рамках угоди ICEYE передасть усі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже знаходяться на орбіті, для використання урядом України в цьому регіоні. Супутником SAR буде керувати компанія. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить ЗСУ отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою повторного відвідування.

"Цією угодою ICEYE продовжує свої зусилля з надання Україні об’єктивних даних і технологічної підтримки", - сказав Рафал Моджевскі, генеральний директор ICEYE.

Повідомляється, що компанія володіє найбільшим у світі супутниковим угрупованням SAR. На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційної обробки зображень ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив. Іншими словами, вони можуть збирати зображення та дані з будь-якої частини Землі кілька разів на день з необхідною надійністю для прийняття важливих рішень. На сьогодні ICEYE успішно запустила 21 космічний апарат і використовує найбільший у світі парк комерційних супутників SAR.

Нагадаємо, три безпілотники "Байрактар", які виробник подарував Україні, готуються до відправлення. Їх очікують наприкінці літа.