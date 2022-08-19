​Російські війська щодня обстрілюють Харків, щоб затримати на цьому напрямку ЗСУ, - британська розвідка

Лінія фронту в цьому секторі мало зрушилася з травня.

Російські окупаційні війська щоденно обстрілюють Харків, щоб утримати там Збройні сили України і не дати їм можливості для контратаки на інших напрямках.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Міноборони Великобританії.

"Попри те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушилася з травня, друге місто України було під одними із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Харків, розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту, постраждав, тому що він залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії.

"Російські війська порівняно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їхньої як сили для контратаки деінде", - додали у відомстві.

Нагадаємо, учора вночі Харків зазнав потужного обстрілу. Росіяни обстріляли, зокрема, два гуртожитки. В одному з них мешкали люди з вадами слуху – вони не чули сирени. Унаслідок обстрілу Слобідського району загинули троє людей, 18 були поранені. Від обстрілу Салтівського району загинули семеро людей, 17 були поранені.

Сьогодні вранці Росія обстріляла три райони Харкова. У результаті обстрілу загинула жінка.